Zal nieuwe strategie Groenewegen zich uitbetalen?

Van welke strategie dan ook was in de chaos in de laatste kilometer weinig te bespeuren. Geen enkele ploeg slaagde erin de ketting van renners in stand te houden. Timo Roosen en Robert Wagner van Lotto-Jumbo raakten Groenewegen op zo'n drie kilometer van de finish op een rotonde ook even kwijt en moesten even inhouden om hem met Paul Martens weer te laten aansluiten. Van een echte hergroepering was geen sprake meer. De door Groenwegen beoogde vrijheid bestond eruit dat hij niet ergens een gaatje opzocht, maar gewoon, aan de linkerkant vol ging sprinten en het verder wel zou zien. Het mondde uit in zijn beste klassering tot dusver.



Timo Roosen, een belangrijke schakel in de ketting, was dinsdag gefrustreerd. 'We hadden op het laatst de leiding kunnen overnemen, we hadden echt nog wat power over. Toen Dylan de laatste bocht inging, dacht ik: jezus, weer mis. Op het scherm zag ik dat hij toch nog als derde over de meet kwam. Dan weet je bijna zeker: vandaag had er meer ingezeten'.