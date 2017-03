Wüst voldaan na eindelijk weer wereldtitel allround

Wüsts overwinning in het Vikingskipet markeert het einde van een moeilijke periode in haar schaatsloopbaan. Na twee seizoenen zonder individuele mondiale titels is ze weer dicht bij haar vorm van de Winterspelen van 2014. De gouden medaille die ze drie weken geleden op de 3 kilometer bij de WK afstanden won, was daar al een bewijs van, maar ze zette dat in Hamar nog eens extra kracht bij. 'Deze titel telt zwaarder dan die op de 3 kilometer. Ik ben een allrounder in hart en nieren. Alleen een olympische medaille gaat daar nog boven.'



Naast de sportieve waarde van de zege is de beloning voor Wüsts durf en doorzettingsvermogen in de afgelopen twee jaar. Twintig jaar nadat Rintje Ritsma een revolutie onkentekende door uit de kernploeg te stappen en een commerciële ploeg op te richten, volgende zij het voorbeeld van de Fries. Ze richtte in 2015 haar eigen schaatsploeg op.



Waar Ritsma met zijn Sanex-formatie direct succes had en het schaatslandschap voorgoed veranderde, liep Wüst tegen de grenzen van het commerciële schaatsen aan. Hoewel zij de meest succesvolle Nederlandse olympiër is, stonden de geldschieters niet in de rij. Sterker nog, het eerste half jaar dat Wüst op eigen benen stond financierde ze de ploeg zelf.



Wüst heeft het nooit zo gemakkelijk gehad als haar mannelijke evenknie, Sven Kramer. De man die in Hamar zijn negende wereldtitel allround greep, heeft zijn hele loopbaan de luxe van een gespreid bedje gekend. Snel na zijn binnenkomst bij de TVM-ploeg, als veelbelovende tiener, werd hij de spil van het team.



Tegelijkertijd met Kramer kreeg Wüst ook onderdak bij coach Gerard Kemkers, maar ondanks hun gelijktijdige overstap naar de ploeg, belandde zij in een andere positie dan Kramer. Hij groeide uit tot de charismatische blikvanger, de man die het schaatsen in Nederland belichaamde.

Ik ben een allrounder in hart en nieren. Ireen Wüst