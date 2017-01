Wüst schaatst voor het eerst ererondje als nationaal sprintkampioen

'Toen was het sprintniveau wereldwijd wat lager. Het feit dat Anni Friesinger wereldkampioen werd, ik tweede en Cindy Klassen derde zegt genoeg. Het was hetzelfde podium als de WK allround van dat jaar, alleen in een andere volgorde. Dat was niet zo heel goed voor het mondiale sprinten. Dat is ondertussen onwijs omhoog gegaan.'



Daardoor kan Wüst internationaal inmiddels al lang niet meer mee komen met de echte sprintsters. Ze kan niet tippen aan de tijden die de besten straks bij de WK sprint in Calgary zullen rijden. 'Je moet dan 36,8 op de 500 meter en 1.12 op de 1.000 meter rijden. Daar ben ik in mijn carrière nooit in de buurt gekomen en dat gaat ook nooit gebeuren.'



Wüst is het hele seizoen al goed in vorm, maar haar succes van afgelopen weekend zegt net als tien jaar geleden ook iets over het niveau van de rijdsters om haar heen. Achter de afwezige Ter Mors en Leenstra bleek de spoeling dun.