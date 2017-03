Wordt dit het asfalt van een legendarische marathontijd onder de twee uur?

Onder regie van het sportmerk Nike wordt daar de eerder aangekondigde poging ondernomen om voor de eerste keer in de geschiedenis een marathon onder de twee uur te lopen.



Er is een omloop uitgezet van 2,4 kilometer - het circuit zelf is 5,8 kilometer lang. De atleten van Nike's Breaking 2 team - de Ethiopiër Lelisa Desisa, Zersenay Tadese uit Eritrea en olympisch kampioen Eliud Kipchoge uit Kenia - zullen er ruim 17 rondjes moeten afleggen. Het parcours is nagenoeg vlak en ligt zo'n 183 meter boven zeeniveau - op die hoogte zal er naar verwachting geen gebrek aan zuurstof optreden.



Een datum voor de officiële aanval op de magische grens is nog altijd niet genoemd. In de aanloop naar de poging volstond de sponsor altijd met de mededeling dat het ergens in de lente zou gebeuren.