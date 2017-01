WK voetbal met 48 landen, maar plaatsing wordt voor Nederland niet makkelijker

Europese clubs, die verenigd zijn in de ECA, vinden het aantal wedstrijden dat jaarlijks wordt gespeeld 'onacceptabel' hoog en spraken zich daarom eerder al uit tegen uitbreiding. Het FIFA-bestuur had dinsdag echter weinig tijd nodig om unaniem akkoord te gaan. Naar schatting levert uitbreiding van het deelnemersveld de FIFA ongeveer 1 miljard euro extra aan inkomsten op.



Aan het eerste WK voetbal in 1930 in Uruguay deden dertien landen mee. Tot en met het toernooi van 1978 was zestien landen gebruikelijk. Na vier WK's met 24 deelnemers, mogen sinds 1998 aan ieder WK 32 landen meedoen. Het is nog niet bekend wie het mega-WK van 2026 mag organiseren. De Verenigde Staten worden genoemd als voornaamste kandidaat, mogelijk in combinatie met Mexico en Canada.



Het EK werd afgelopen jaar voor het eerst met 24 landen gespeeld, acht meer dan in de vijf voorgaande edities. Vijf landen debuteerden in Frankrijk op de Europese eindronde.



Vissers: 'Nederlanders die nu grappen maken over het feit dat we ons nu sowieso gaan kwalificeren moeten niet vergeten dat de kwalificatiereeks op het afgelopen EK op papier misschien wel de makkelijkste was uit de geschiedenis.'