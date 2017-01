WK darts live - Van Gerwen op weg naar de wereldtitel?

Willem Vissers over darts

darts, ideaal bankhangvertier rond de feestdagen. Pijltjesgooien boeit me matig, ondanks zoete herinneringen. Mijn vorige werkgever, het ANP, stuurde me begin januari 1995 abrupt naar het beroemde toernooi van Frimley Green, waar ene Raymond van Barneveld de halve finales had bereikt.



'Zorg dat je zo snel mogelijk na aankomst een interview levert voor de zaterdagkranten', was de opdracht. In de pre-Googletijd wist ik niet eens hoe Barney, zoals de postbode uit Den Haag zich noemde, eruit zag. De spelers waren net in vergadering. Ik vroeg de receptioniste of ze Van Barneveld wilde aanwijzen als die naar buiten kwam. 'Mag ik je interviewen, en wel nu meteen?'



Het was een kostelijk weekeinde. De Brit Bobby George hulde zich in een zwarte mantel en kwam het podium op met een brandende kaars voor zijn buik. Andy 'the Viking' Fordham gooide pas pijlen als hij vooraf 25 pijpjes bier had gedronken. Nou ja, ongeveer 25. Barney hield het destijds bij twee bacardi-cola, voor een rustige hand. Hij had met Kerstmis niet getraind omdat de boom voor het dartbord stond. De letters dansten van blijdschap over mijn beeldscherm.



