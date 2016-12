WK bobslee na dopingperikelen van Rusland naar Duitsland

Zeker duizend Russen profiteerden de afgelopen jaren van het dopingprogramma dat het land ontwikkelde om onder andere de Olympische Spelen te kunnen domineren. Dat was de conclusie van de Canadese jurist Richard McLaren twee weken geleden. Hij deed onderzoek in opdracht van het antidopingbureau Wada.



Dat was voor de Letse bobsleebond eerder al aanleiding om het WK bobslee en skeleton in Sotsji, dat in februari plaats zou vinden, te boycotten. De Letse bond liet weten overal ter wereld te willen racen, maar niet op 'een plek waar de olympische gedachte in 2014 gestolen werd'.



Ook voor de Nederlandse Bob en Slee Bond was een boycot een optie, zei bestuurslid Vincent Kortbeek eerder in de Volkskrant. Hij noemde het 'vreemd' dat de internationale bond (IBSF) de wedstrijd op zo'n omstreden locatie zou laten doorgaan.