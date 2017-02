WK afstanden, dag 1: 'Kramer als wekker die altijd op dezelfde tijd afloopt'

Ha John. Over de vijf kilometer kunnen we kort zijn, dus laten we daarmee beginnen. Goud voor Sven Kramer.

'Sven Kramer gaat hier voor de achtste keer wereldkampioen worden op de vijf kilometer...'



...en dat is best wel slaapverwekkend.

'Daar ben ik het niet mee eens. Het is niet slaapverwekkend. Wel voorspelbaar. En dat is de zaag aan de wortels van sport. Sport moet verrassend blijven qua resultaat. Nu is het als een wekker die altijd op dezelfde tijd afloopt. Kramer zal zich niet snel verslapen.'



Kramer is tegenwoordig niet eens meer onstuimig. Ik herhaal: best wel saai.

'Hij gaat inderdaad erg berekenend te werk. Dat maakt zijn hegemonie ook weer interessant. Hoe hij op deze leeftijd (30, red), na die imposante carrière, nog steeds zo goed is.'