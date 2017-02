Wisselvallige Ter Mors staat wereldtitel af aan Heather Bergsma

Wisselvallig

De verrichting van Jorien ter Mors past in de wisselvalligheid waarmee zij dit seizoen opereert. Ze werd tweemaal getroffen door ziekte. Aan haar vorm was volgens eigen zeggen 'geen touw vast te knopen'. Ze was eigenlijk maar over één race tevreden deze winter: de tweede 1.000 meter van de EK sprint, begin januari in Heerenveen. Daar schaatste ze naar 1.14,88, een seconde boven het baanrecord van Bowe.



Naar Gangneung was Ter Mors, de wereldkampioen op de 1.000 en de 1.500 meter, vertrokken met de instelling 'als de geest niet wil, dan moet het lichaam maar volgen'. Haar eerzucht hield haar dit seizoen op de been. Zo zal ze de 1.500 meter van zondag ook weer benaderen. Ze ziet daar, ondanks alle conditionele malheur - ze is fit maar niet topfit - toch nog kansen.