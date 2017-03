Wisselvallig Ajax haakt af in titelstrijd

Riedeltje

Een Ajacied noemen die wel sterk speelde is nog een hele kunst.

Het is het riedeltje van de laatste jaren. Met het verschil dat Ajax sinds 2003 niet meer tot de laatste acht van een Europees toernooi reikte, dat er vaker spektakel wordt geboden, maar dat het ook alweer even geleden is dat de club er in deze fase zo beroerd voor stond in de titelstrijd.



Ajax geeft uiteraard nog niet op. Over twee weken komt Feyenoord langs. Bosz hoopt op de 'frisse energie' die de komende interlandweek moet brengen. Dat was vrij positief beschouwd, want vrijwel alle Ajacieden moeten aan de bak voor hun land.



Slaat het trouwens ergens op om te veronderstellen dat het gat dan wel even verkleind wordt? Feyenoord had thuis van Ajax moeten winnen, doch bleef steken op 1-1. Feyenoord mist straks mogelijk Vilhena door een schorsing. Maar herstelt Ajaxspits Dolberg tijdig van een kneuzing in de liesstreek, opgelopen tegen de slagers van Kopenhagen? Zijn doelpunt in de Kuip was cruciaal, zijn rol als aanspeelpunt ook.