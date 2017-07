Winst van Kittel is beste relatietherapie tussen Duitsland en de Tour

Het was geweldig om al de fans te zien in Duitsland. Het waren er veel meer dan ik had verwacht Marcel Kittel

Een paar uur later zit de Duitse sprinter Marcel Kittel huilend in de straten van Luik. Hij heeft de sprint gewonnen van Arnaud Démare en André Greipel. Zo krijgt de Tour, ook al is het een dag te laat en niet in eigen land, toch nog een Duitse ritwinnaar.



'Ik heb met kippenvel gereden, bijna met de tranen in de ogen', zegt hij na afloop. 'Het was geweldig om al de fans te zien in Duitsland. Het waren er veel meer dan ik had verwacht.'



Dat 1,3 miljoen mensen de Tourstart in Düsseldorf bezochten geeft volgens hem aan dat de sport weer geaccepteerd wordt door het grote publiek. 'Ik weet dat het wielrennen met een erfenis kampt, maar ik geloof dat iedereen ziet dat we er echt aan werken. Het is voor mij een ervaring die ik nooit zal vergeten.'



Terwijl ritwinnaar Kittel op het podium de groene trui mag aantrekken, zoekt Tony Martin in zijn Katushatricot de teambus op. Niemand die hem opmerkt zonder gele trui. 'Dat is sport', had wielerfan Hammelstein eerder die middag opgemerkt. 'Gelukkig wint niet altijd de beste, anders zou het ook maar saai zijn.'