Winst Dai Dai Ntab smaakt naar meer

Als die zijn hoofd niet kwijt raakt, dan gaat hij voor de grote titels meeschaatsen Ploegbaas Yuri Solinger over Ntab

De dubbele uitvoering van een 500 meter, met een start in de binnenbaan en daarna de buitenbaan, is op last van de internationale federatie ISU geschrapt. Herkansingen voor een mindere eerste race, vaak met een alles-of-niets-uitvoering, bestaan niet meer. Het moet in één keer goed. In 1992 gebeurde dat in Nederland voor het laatst en de winnaar was toen Gerard van Velde.



Ronald Mulder zei blij te zijn geweest met zijn gelote buitenbaan, tegen Jan Smeekens, zodat hij op de kruising, na 200 meter, kon gaan 'jagen'. Ntab daarentegen zei een voorkeur te hebben voor een start in de binnenbaan, zodat hij op de hoogste snelheid de royale buitenbocht tot zijn beschikking heeft.



'Maar twee starts is eerlijker. Dit systeem, met één kans, is in feite een beetje oneerlijk', aldus kampioen Ntab.



Hij zei baat te hebben gehad bij het loslaten van verwachtingen. Hij schaatste voor een race met de minste fouten. 'Je moet oppassen niet in de put van ambities en doelstellingen te verdrinken', was een letterlijke tekst uit de mond van de jonge sprinter die vorig seizoen aan de lippen hing van de Amerikaanse gastrijder Shani Davis.



Zijn ploegbaas, Yuri Solinger van iSkate, verklaarde dat er een succesverhaal in de maak is met de jonge Ntab. 'Als die zijn hoofd niet kwijt raakt, dan gaat hij voor de grote titels meeschaatsen', aldus Solinger.



Over anderhalve maand zijn de WK afstanden in Pyeongchang. Daar maakt Ntab al een kans, menen velen, zeker nu titelverdediger Koelizjnikov uit Rusland geblesseerd is. Ntab: 'Die krijgt zijn start wel weer aan de praat. En anders hebben ze daar nog een ander die heel hard gaat, Moerasjov.'



Waarna de schaatser nog wat toelichting gaf op zijn naam op de bovenste regel van het uitslagenblad. Daar staat nu Dai Dai als voornaam los geschreven. Tot een half jaar geleden schreef hij het zelf nog aan elkaar. Dat was een overblijfsel van zijn schooltijd. 'Ze zetten er een streepje tussen. Toen ben ik het aan elkaar gaan schrijven. Kon dat streepje er niet meer tussen.'



Zo komt Ntab aan de dubbele voornaam die meer dan veelbelovend is.