Winnen: met 4-4-2, 5-3-2 of toch 4-3-3?

Verdedig als je niet kunt aanvallen. Wapen jezelf als je zwakker bent dan de tegenstander. Alleen winnen telt in voetbal, of je in Afghanistan woont of in Nederland. 'Bij ons in Nederland is winnen niet belangrijk genoeg', aldus trainer Darije Kalezic woensdag tijdens een symposium.



Het trainerscongres in Garderen van de vakbond VVON en de World Football Academy van inspanningsfysioloog Raymond Verheijen was één les in willen winnen, plus een variatie met spelsystemen.