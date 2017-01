Winnen is beste ervaring voor shorttrackster Schulting

In 2022 zullen heel veel langebaanschaatsers multidisciplinair zijn opgeleid Coach Jeroen Otter

Met de overstap van Ter Mors kwam de weg vrij voor jong bloed. Met Suzanne Schulting heeft Otter wederom een multitalent onder zijn vleugels. Volgens hem is differentiëren de sleutel tot succes. 'In 2022 zullen heel veel langebaanschaatsers multidisciplinair zijn opgeleid. Marathon, shorttrack en inline skaten. Ook wereldwijd zullen shorttrackers steeds meer de andere disciplines gaan beoefenen. De winst zit in het aanleren van een nieuwe techniek. Het verschil zal in ieder geval niet meer in het krachthonk gemaakt worden.'



Komend weekend staat de Nederlandse ploeg aan de start bij het EK shorttrack in Turijn. 'Om zoveel mogelijk mensen op het podium te krijgen', aldus Otter. En Schulting? Die wil maar een ding. 'Eigenlijk was er vandaag niets dat beter had gekund. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik wil in Turijn Europees kampioen worden.'