Willem Vissers: 'Bespiegelen van de landstitel is een uitputtingsslag'

Ze gaan de Coolsingel vast oppoetsen, schrijven liefhebbers van Feyenoord

Verhalen gaan over karma, over voorbestemming. Dat is het mooie tot in mei, de voortdurende bespiegelingen, met mogelijk steeds wisselende kansen. Het ene moment, op een zaterdagavond, lijkt de titel van Feyenoord weer iets dichterbij gekomen, hoewel de zege op Willem II niet zo bijzonder is. Daar lopen de helden van Rotterdam-Zuid over hun perfecte grasmat, hand in hand, om het volk te danken voor de steun. Nog vijftien wedstrijden en eventjes acht punten voorsprong op Ajax. Wachten op zondag. Ze voelen het psychologische voordeel, want op zondag spelen Ajax en PSV moeilijke duels tegen FC Utrecht en Heerenveen.



Ze gaan de Coolsingel vast oppoetsen, schrijven liefhebbers van Feyenoord. Op zondag wint Ajax, nadat de ploeg twee punten dreigde te verliezen. En op zondag wint PSV, na twee keer een achterstand. Dan boekt vooral Ajax weer een psychologisch voordeeltje, want als Ajax al wint in stadions waar het vrijwel nooit wint, dan zijn vijf punten voorsprong opeens vrij weinig. Dan heeft Feyenoord slechts een logische zege op Willem II behaald, terwijl Ajax voor het eerst in acht jaar weer eens in Utrecht heeft gewonnen.