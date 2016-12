Wiggins zet punt achter wielerloopbaan: 'Het is mooi geweest'

Profiel Hij is de Brit met de meeste olympische medailles. Een carrièreoverzicht van Bradley Wiggins.



Wiggins verdedigde eerder dit jaar het gebruik van 'verboden' middelen: 'Ik wilde geen oneerlijk voordeel.'

De 36-jarige Brit werd afgelopen zomer in Rio de Janeiro voor de vijfde keer olympisch kampioen en is op dit moment in het bezit van het werelduurrecord. 'Ik heb mijn idolen ontmoet en twintig jaar naast ze gereden. Nu is het laatste hoofdstuk afgelopen. Het is mooi geweest.'



Eerder liet Wiggins al doorschemeren dat hij voor de jaarwisseling afscheid wilde nemen van de professionele wielersport. Maar hij twijfelde, en dus werd hij deze maand 'gewoon' weer opgenomen in de Britse baanploeg voor aankomend jaar. 'Bradley denkt na over zijn toekomst. We geven hem graag de ruimte en flexibiliteit om dat te doen', verklaarde een woordvoerder van de Britse wielerbond destijds.