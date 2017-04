Wielrenners zochten én vonden hun sexy rondemister - met baardje en lekker kontje

Niet alleen het uiterlijk

Kandidaten waren er te over. Op de oproep, middels een spotje op Facebook waarin bovengenoemde sporters hun wensen kenbaar maken, kwamen volgens sponsor Heineken (eigenaar van Amstel) 20.000 reacties binnen; heren die zichzelf opgaven, of door vrienden en familie werden voorgedragen.



Van Moorsel en enkele renners keken mee bij de selectie. Geen misverstand: het draaide niet alleen om het uiterlijk. Enthousiasme, creativiteit bij de sollicitatie en een aantoonbare affiniteit met het wielrennen telden net zo goed. Zo houdt Bobbink een site bij over zijn liefhebberij: fietsbenen.nl. De misters zullen zaterdag ook meerijden met de toerversie van de Amstel Gold.



Een wereldprimeur is de rondemister niet. In kleinere koersen dook hij incidenteel op. Zo beklom in 2010 in de Lus van Roden de vorig jaar gestopte renner Johnny Hoogerland in die functie het podium. In 2006, tijdens de driedaagse Ronde van Drenthe, keken de winnaressen op naar de machtige gestalte van Sem Schilt, 2.12 meter lang en toen regerend wereldkampioen in de vechtsport K1. Volgens berichtgeving in het Dagblad van het Noorden boezemde diens gestalte vooral de Italiaanse deelnemers veel ontzag in; het verschil in lengte bedroeg zo'n halve meter. Inspraak was destijds kennelijk nog niet aan de orde.