Wielrenner Lieuwe Westra stopt vanwege depressie en zakelijke conflicten

Praten met de psychiater of medicijnen. Nou, ik ben niet zo'n prater en over mijn gevoel al helemaal niet Lieuwe Westra Via Facebook Westra plaatste zondagavond een emotioneel bericht op Facebook, waarin hij aankondigde te stoppen. Dat bericht trok hij vervolgens in, waarna er een dag lang onduidelijkheid bestond over de status van zijn eigen aankondiging.

In een eerder bericht, op zondagavond, weet hij zijn afscheid aan zakelijke problemen met zijn voormalig zaakwaarnemer André Boskamp en ex-zwager Kevin Snijder met wie hij een garage was begonnen. Westra won in maart vorig jaar nog de Driedaagse van de Panne-Koksijde, maar verdween daarna in de anonimiteit. Hij bleek te kampen met een depressie, veroorzaakt door een scheiding, het leven in zijn eentje in Monaco en het niet kunnen communiceren met zijn ploeggenoten van Astana.



In een interview afgelopen september in het AD vertelde Westra antidepressiva te slikken om zijn problemen tegen te gaan. 'Ik zei tegen mijn huisarts: ik ben in staat te stoppen, maar wil nog een keer proberen of ik het op de rit kan krijgen. We kunnen twee dingen doen, zei hij. Praten met de psychiater of medicijnen. Nou, ik ben niet zo'n prater en over mijn gevoel al helemaal niet.'



Westra maakte in 2006 zijn debuut in het profpeloton als renner van Vacansoleil-DCM. In dienst van de Brabantse ploeg won hij in 2012 een etappe in Parijs-Nice en eindigde hij achter Bradley Wiggins als tweede in het algemeen klassement. Ook schreef hij de Ronde van Denemarken op zijn naam en werd hij twee keer Nederlands kampioen tijdrijden (2012 en 2013). Na vijf jaar Vacansoleil vertrok hij naar Astana, waar hij in 2014 onderdeel was van de Kazachse ploeg die met Vincenzo Nibali de Tour de France won.