Wielerploeg Wanty rijdt de Tour op een wildcard

Debuut

Alle negen geselecteerde renners maken hun debuut in de Tour. Ook voor de kok, normaal werkzaam In den Groenen Hond in Zottegem, de fysiotherapeut en de persvoorlichter is het Tourcircus is nieuw. De ervaring van Van der Schueren betaalt zich bijna dagelijks uit. Geamuseerd: 'Gisteren nog. Vroegen ze: Hilaire, moeten we echt zo vroeg naar de start? We kunnen toch wel iets later weg. Een uur later stonden we stil, omdat de reclamekaravaan voorbijkwam. Die krijgt altijd voorrang in de Tour. Vanaf nu gaan we dus op tijd weg.'



Voor vertrek naar Düsseldorf zette hij voor iedereen zijn taakomschrijving op papier. 'De Tour is een stressvolle gebeurtenis. Je bent met meer mensen dan normaal. Drie weken. Is er een probleem met de bevoorrading, kan ik zeggen: hé, hoe zit dat? Dat is ervaring. Anders gaat iedereen naar elkaar wijzen.'