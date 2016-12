Wielergrootheid Bradley Wiggins stopt als prof

Acht jaar later won de tengere Londenaar zelf een Olympische medaille, brons bij de ploegenachtervolging in Sydney. Als amateur toen nog. Deze zege maakte deel uit van het morgenrood bij de totale overheersing van de Britten op de baan. Chris Hoy zou in de daaropvolgende edities van de Spelen zes gouden plakken winnen, een record. Het bijzondere van Wiggins is echter dat hij zowel op de baan als op de weg zou heersen, meer nog dan zijn voorbeeld Indurain.



Het grootste jaar van zijn loopbaan was 2012. Hij won de Ronde van Frankrijk, alsmede Le Dauphiné Libéré, Parijs Nice, de Ronde van Romandië, de Ronde van Groot-Brittannië en de Ronde van Californië. Tussendoor won hij de tijdrit bij de Spelen in zijn woonplaats Londen. Als een koning zat Wiggins, met zijn jarenzeventigbakkebaarden, na de tijdrit op de troon van Hendrik VIII in Hampton Court. Hij kreeg een plaats in het Guiness Book of Records en een titel, Sir Bradley.



Vorig jaar ging hij een nieuwe uitdaging aan: het breken van het werelduurrecord. De terugkeer naar het Olympische wielerpaleis in de Lee Valley was succesvol. Met ogenschijnlijk gemak reed hij in 1 uur tijd 54.526kilometer, een record dat nog steeds staat. Afgelopen zomer beleefde Wiggins, die een moeizame verhouding heeft met collega's Froome en Cavendish, in Rio zijn Olympische zwanenzang. In een zware race tegen Australië won hij als deel van het Britse team goud in de ploegenachtervolging.



Na de zomer kwam zijn medische dossier dankzij hackers op straat te liggen. Daaruit bleek dat hij van de wereldwielerbond met enige regelmaat toestemming had gekregen om medicatie te gebruiken, onder meer tegen astma en pollenallergie, die op de dopinglijst staat. Volgens oud-collega David Millar, die soortgelijke medicatie en doping gebruikte, waren de dosering van Wiggins zo hoog dat de pillen prestatiebevorderend kunnen zijn geweest. Deze openbaring vormde een smet op een formidabele carrière. Zijn laatste wedstrijd zou, hoe poëtisch, plaatsvinden in zijn geboortestad: de Zesdaagse van Gent. Het gebeurde in stijl, met goud.