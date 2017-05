Wie wordt topscorer van Europa, Bas Dost of Messi?

Bas Dost is de koning van de intikker. Bij 28 doelpunten raakte hij de bal één keer. © AFP Dost is een echte killer die geduldig wacht op die ene voorzet

Dost kan zich qua speelstijl spiegelen aan landgenoot Makaay, de laatste Nederlander die topscorer van Europa werd (in 2003 met 29 doelpunten voor Deportivo La Coruna). Net als Das Phantom is Dost een echte killer voor het doel, die geduldig wacht op die ene voorzet of steekpass. Slechts een keer scoorde hij dit seizoen van buiten het strafschopgebied. Hij is bovendien de koning van de intikker: bij 28 goals raakte hij de bal slechts één keer.



Voor de Portugese hoofdstedelingen is de 27-jarige Dost het ultieme eindstation, goed voor de helft van alle doelpunten in de Primeira Liga. De winnende treffer tegen Braga is typerend: de opstomende rechtsback Ezequiel Schelletto weet zes minuten voor tijd precies wat hij moet doen, als hij een steekpass van teamgenoot Gelson Martins ontvangt. Achterlijn halen, voorzet geven. Het hoofd van Dost doet de rest.