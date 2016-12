Wie weerhoudt Feyenoord nog van de Coolsingel?

Met enige overdrijving is de stelling te rechtvaardigen dat de eredivisie voor Nederland is wat de Champions League is voor Europa. De verschillen tussen de top en de rest groeien gestaag. Feyenoord, Ajax en PSV heersen qua punten, want zo is de volgorde halverwege seizoen 2016-2017. Zelfs zonder vorm is PSV soeverein derde.



FC Twente en AZ, eens rijk en kampioen, met de voorzitters Munsterman en Scheringa als hemelbestormers, zijn alweer een tijdje terug in de schoot van de provincie.