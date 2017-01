Wereldtitel voor zitskiër Jeroen Kampschreur

Ik ben beter in de slalom dan de twee mannen die voor mij stonden

Bij de supercombinatie moeten de atleten behalve een slalomrun ook een Super-G afwerken en dat is normaal gesproken niet zijn sterkste kant. In Tarvisio klokte Kampschreur op de Super-G verrassend de derde tijd. 'Toen wist ik dat ik het in de slalom kon afmaken, want ik ben daar beter in dan de twee mannen die voor mij stonden.'



In die beslissende slalom wist hij het hoofd koel te houden en rekende hij af met de concurrentie. De jonge zitskiër, die al zijn rijbewijs heeft gehaald, tekende daarmee voor een bijzondere primeur. Nooit eerder slaagde een Nederlandse paraskiër erin WK-goud te veroveren. En dat terwijl Kampschreur daags voor de mondiale titelstrijd nog geveld werd door de griep.



Inmiddels is hij overduidelijk weer fit en wat de Leiderdorper betreft herhaalt hij deze prestatie dinsdag ook nog eens op zijn favoriete onderdeel, de slalom. Kampschreur: 'Na vandaag kijk ik daar met nog meer vertrouwen naar uit.'



Anna Jochemsen was twee jaar geleden nog goed voor WK-brons op de supercombinatie. In Tarvisio moest zij genoegen nemen met de vierde plaats. Niels de Langen eindigde bij de zitskiërs als achtste.