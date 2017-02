Wereldtitel voor Kramer op 10.000 meter

Daarna kwam Bergsma in de slotrit op het ijs. Hij, de olympisch kampioen van 2014, wist dat hij in de eerste helft wat winst op Kramer kon boeken. Bij 5.200 meter, juist over de helft, had hij een kleine seconde: 0,93. Het waren rondetijden 'rond de 30', zoals de stayer zich had voorgenomen. Rijden op de hartslag, steady state zoals zijn coach Jillert Anema dat altijd noemt.



Toen kwam zijn achtergebleven Duitse tegenstander Geisreiter in beeld en begon Bergsma onbedoeld extra te versnellen. Hij reed op rij zesmaal een ronde van 29 seconden. De snelste was 29,6, bij de doorkomst op 7200 meter, toen Geisreiter op de streep werd gelapt. Daar ging Bergsma uit zijn tunnel van concentratie. Daar ging hij net over de top van zijn kunnen. Daar ging het mis. Hij stortte in en verloor zijn 2,7 seconden voorsprong op Kramer. Hij eindigde, kreunend door de bochten kruipend, met vijf tellen achterstand: 12.43,96.