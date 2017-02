Geen wereldrecord, maar wel titel voor Kramer op 10.000 meter

Jacht op wereldrecord

De ineenstorting door een verkeerd ingedeelde race had volgens Bergsma niet te maken met het wereldrecord van de Canadees Ted-Jan Bloemen (12.36,30) dat voor hem als kansrijk doel op de horizon stond. 'Daar was ik niet mee bezig.' Hij ging over zijn grens, erkende hij.



Kramer, de wereldkampioen die zijn titel ververste, was juist wel met gedachten aan een wereldrecord aan het karwei in de Oval begonnen. Het ijs was goed, goed genoeg voor een aanval. In het eerste deel reed hij driemaal 30,4, een 30,5 en een 30,6. Die foutjes moeten eruit, sprak hij na afloop, als het wereldrecord er (zo mogelijk volgend jaar bij de Olympische Spelen op dezelfde baan) aan moet gaan.



Wat minder bevorderend was, was de luchtdruk. Die was aan de koude kust van Korea naar 1023 mbar gestegen. Professor Hans van Dijk, een schaatsvolger, twitterde: '12.38 bij een luchtdruk van 1023 mbar is equivalent aan 12.32 bij de luchtdruk van donderdag (1003 mbar)'.