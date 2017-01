Wereldtitel darts kroon op imponerend seizoen Michael van Gerwen

Ze gaven elkaar gisteravond aanvankelijk weinig toe. De eerste vier sets hielden ze elkaar in evenwicht, met talrijke 180'ers en zwaarbevochten sets, waar voor winst telkens het maximaal te spelen aantal van vijf zogeheten legs nodig waren. Maar Mighty Mike nam daarna ineens afstand. Hij frustreerde Anderson geregeld door de legs te beslissen met scores van ver boven de honderd.



Anderson, een toch stoïcijns ogende darter, begon steeds moedelozer door de glazen van zijn twee maanden geleden aangeschafte bril te kijken en slaagde er niet meer in het tij te keren. Van Gerwen was agressiever en vierde als vanouds met een verwrongen gelaat, gebalde vuist en meedeinend lichaam de beslissende dubbels en bijbehorende breaks. Hij eindigde passend met de laatste pijl in de bull.



Op deze editie van het PDC World Championship maakte hij in de eerste ronden nog geen grootse indruk. De gemiddelden waren zoals zo vaak in orde, telkens boven de 100, maar het kostte hem bijvoorbeeld in de tweede ronde moeite om een gemiddelde speler als de Spanjaard Cristo Reyes van zich af te schudden. Was de groene veelvraat wel in zijn noodzakelijke allerbeste doen? Was Ally Pally dan toch de zaal die hem niet zo welgezind is? In 2013 verloor hij er de finale van Taylor, op 1 januari 2014 was de titel voor hem (7-4 tegen Peter Wright), maar hij strandde een jaar later in de halve finale tegen Anderson (3-6). De voorlaatste editie was ver beneden zijn stand: verlies in de derde ronde, tegen good old Raymond van Barneveld werd het 3-4.