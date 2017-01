Welk voorbeeld zal Justin Kluivert volgen?

Arjen Robben (FC Groningen)

Carrière Arjen Robben - 89 interlands

- 31 doelpunten

- 6 EK/WK eindronden (mederecordhouder)



Clubs

- Groningen

- PSV

- Chelsea

- Real Madrid

- Bayern



Gewonnen

- Champions League

- wereldbeker clubteams

Debuut: FC Groningen - Feyenoord, 17 december 2000. Uitslag 1-0.



Eerste zin uit de Volkskrant van toen: 'Talenten worden niet altijd geboren in Amsterdam of Paramaribo. Arjen Robben komt uit Bedum, op de weg naar Stedum, gelegen op het Groningse Hogeland. Wie weet zeggen de mensen uit de hoofdstad van de provincie over tien jaar: 'Ik was erbij, bij het debuut van Robben in de basis van Groningen 1.' Hoe het afliep met Robben? Hij is nog steeds wereldtop, bij Bayern München, al had zijn loopbaan nog mooier kunnen zijn als hij minder vaak geblesseerd was geweest. Hij won onder meer kampioenschappen in vier landen (met PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern) en is, als hij fit is, aanvoerder van het Nederlands elftal.