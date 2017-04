Weinig kilometers trainen, wel de marathon lopen

Coolsingel, de start

In de verte zingt Lee Towers You'll Never Walk Alone. Om me heen geven opgewekte lopers elkaar high-fives. Zij hebben ongetwijfeld wél honderden kilometers gelopen als voorbereiding. En ik? Hier sta ik dan, met mijn revolutionaire methode met 'slechts' 14 kilometer als maximale trainingsafstand. Is dat voldoende geweest? Teruggaan is geen optie meer. Het startschot klinkt, langzaam komt startvak 4 in beweging.