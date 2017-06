Wees geduldig, Verstappen. Red Bull is zo slecht niet

Max Verstappen (19) was twee weken geleden in Canada kraakhelder over het verloop van zijn derde seizoen in de Formule 1: 'Alles is ruk'. In Montreal viel hij voor de derde keer in zeven races uit. In een seizoen waarin hij hoopte te strijden om de wereldtitel is plots de vaart uit zijn bliksemcarrière. Zondag bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan dreigt opnieuw een race om maximaal plek vijf.



Op het snelle circuit in Bakoe kan zijn Red Bull niet tippen aan het vermogen van de krachtigere Mercedessen en Ferrari's.