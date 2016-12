Weergaloze Messi in derby van Barcelona, Babel bezorgt Deportivo de winst

Dries Mertens grote man bij Napoli

Dries Mertens heeft zondag historie geschreven, door voor de tweede keer op rij een hattrick te maken voor Napoli. De Belgische aanvaller had in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Torino (5-3) slechts negen minuten nodig om drie keer achter elkaar te scoren, waarvan de tweede uit een strafschop. Mertens, die in de slotfase met een prachtige stift ook nog zijn vierde doelpunt van de wedstrijd maakte, tekende vorige week tegen Cagliari (0-5) ook al voor een hattrick.



De oud-speler van onder meer FC Utrecht en PSV werd de eerste speler in 42 jaar die twee hattricks op rij maakte in de Serie A. Pietro Anastasi presteerde dat in 1974 namens Juventus. De 29-jarige Belg maakte zijn drie treffers tussen de 13e en 22e minuut. Het betekende de snelste hattrick in de Italiaanse competitie sinds 2000, toen Andrei Sjevtsjenko in zeven minuten drie keer scoorde voor AC Milan tegen Perugia. Marco van Basten maakte in een nog verder verleden eens drie doelpunten in zeven minuten bij Milan.



Het bleef in Stadio San Paolo niet bij die drie vroege treffers van Mertens. In de tweede helft scoorden Torino en Napoli om en om. Andrea Belotti, Luca Rossettini en Iago Falque (strafschop) deden dat namens de bezoekers uit Turijn, Vlad Chiriches en weer Mertens voor de thuisploeg.



De Belg werd de eerste speler van Napoli sinds Giuseppe Savoldi in 1977 die vier doelpunten maakte in een competitieduel. Mertens scoorde in 2011 ook al eens vier keer voor PSV tegen Roda JC. Vooral dankzij Mertens nam Napoli de derde plaats in de Serie A over van AC Milan, dat zaterdag punten had laten liggen tegen Atalanta (0-0).