Weer een Neeskens op jacht naar voetbalprijs

Als kleine jongen ging Kebano in eerste instantie judoën. Tot opluchting van zijn vader meldde hij zich later alsnog aan bij een voetbalclub. Geen verkeerde keuze: op zijn 13de werd Kebano gevraagd voor de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain. Geregeld moest hij uitleg geven over zijn niet alledaagse voornaam. 'Ik denk dat ik de enige Neeskens in Frankrijk ben.'



Nadat hij alle Franse jeugdelftallen had doorlopen, maakte Kebano in het seizoen 2010-'11 zijn debuut in de hoofdmacht van PSG. Een glorieuze toekomst lag in het verschiet, maar het lukte hem nooit een basisplaats te veroveren. Toen de club werd overgenomen door Qatar Sports Investments en er grote aankopen werden gedaan, wist hij genoeg.



'Ik had op de training niet meer dan vijf minuten nodig om te zien dat Ibrahimovic en Pastore van een ander niveau waren. Thiago Motta en Maxwell gaven me zelfs vaak raad, maar ik moest mijn eigen weg zoeken.'