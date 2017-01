Wederopstandingspecialist Kuijt leidt Feyenoord langs Roda

Gespecialiseerd in wederopstandingen

Dat de topscorer van de eredivisie zo matig afdrukte leek Roda vertrouwen te geven het initiatief even over te nemen. Rosheuvel en opnieuw Van Hyfte waren een wreeftrap verwijderd van de 1-0.



Feyenoord schrok wakker. Toeval was het niet dat de tot dan ongelukkig spelende Kuijt weer de ban brak. De Katwijker is zijn voetballeven lang gespecialiseerd in wederopstandingen. Eerst lanceerde Kuijt, Elia die geen ruimte vond tussen Van Leer en de eerste paal. Even later deed Kuijt het dan zelf na voorbereidend werk van Elia, Berghuis en Jørgensen.



Laatstgenoemde kreeg nog een joekel van een kans op 0-2, maar faalde opnieuw. Elia deed dat vlak voor tijd niet.