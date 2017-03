We mogen Blind wel dankbaar zijn dat hij zo'n slechte trainer is

Je kunt moeiteloos in discussie gaan met Ronald de Boer of Johan Derksen, want die hebben ook geen idee

Nergens is de mening zo gedemocratiseerd als in het voetbal. Je kunt moeiteloos in discussie gaan met Ronald de Boer of Johan Derksen, want die hebben ook geen idee. Er komt, als er weer eens niet naar je raad is geluisterd, altijd een moment waarop je je gelijk kunt halen. 'Lekker, thuis geklopt door Luxemburg. Dat was Ron Jans dus echt niet overkomen.' In het voetbal geldt: je hebt gelijk tot je voorspelling fout is gebleken en meestal is dan iedereen je gezwets allang weer vergeten en kun je moeiteloos beweren dat je het altijd wel had gezegd. Opportunisme is in het voetbal een deugd.



Het gaat ook niet om gelijk of ongelijk: het gaat om het vollullen van tijd en leegte. Dat is fijn werk.



Intussen is het wel belangrijk dat we naar het WK gaan, want dat maakt de zomer van 2018 veel leuker.



Ik denk zelf dat we het best af zijn zonder bondscoach. Gewoon die jongens zelf de opstelling laten maken en Foppe voor de thee in de rust.