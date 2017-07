Wayne Rooney keert na dertien jaar Manchester United terug bij Everton

Rooney ruilt van plaats met Romelu Lukaku, die naar Old Trafford verhuist. Mede door de opbrengst van die transfer (70 miljoen pond) kan Ronald Koeman flink inkopen. Rooney gaat mogelijk een aanvalsduo vormen met Swansea's Gylfi Sigurdsson.



Rooney heeft een succesvolle tijd beleefd in Manchester: vijf landskampioenschappen, een FA Cup, drie League Cups, de Champions League, de Europa League en de wereldbeker voor clubteams. De fysiek sterke en balvaardige Liverpudlian scoorde 253 doelpunten in 559 optredens. Er waren in het voorjaar geluiden dat Rooney naar China zou gaan, maar uiteindelijk koos hij ervoor naar zijn geboortestad terug te gaan. Zijn nieuwe weekloon zal ongeveer 150 duizend pond bedragen, de helft minder dan nu. De laatste jaren echter is hij steeds minder aan spelen toegekomen. Reeds in de winter toonde Everton interesse in Rooney, maar toen wilde United hem niet uitlenen.

