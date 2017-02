Waterpoloër ontmaskerd als recordslikker dopingmiddelen

Bakker is een kleintje, maar zijn gebruik was fors

Herman Ram, directeur van de Doping Autoriteit: 'Wij brengen in zulke gevallen geen persbericht naar buiten. Maar we wijzen de betrokken sporter erop dat de internationale federatie met zijn of haar naam kan komen. De FINA, de wereldzwembond, heeft de gewoonte dat dan ook met naam en toenaam te doen.'



Op 19 januari kreeg Bakkers club, eredivisionist BZC Brandenburg uit Bilthoven, te horen dat de speler de dopingregels had overtreden. Het werd stil gehouden. Voorzitter Robert Havekotte, ook trainer-coach van de mannenselectie, zegt dat slechts Bakker met het bericht naar buiten kon treden. Hij wil officieel weinig kwijt over de precieze toedracht. Hij wil niet eens vertellen hoe Bakker precies aan zijn teamgenoten heeft verteld wat hij precies heeft gepakt. Een kwestie van integriteit, zegt oud-olympiër Havekotte.



De FINA meldde dat liefst zes dopingmiddelen in de urine van Bakker waren aangetroffen. 'Drie pillen', volgens antidopingchef Ram. Bakker kwam in één bericht terecht met de Rus Alexei Boegajtsjoek, de sterspeler van het nationale team dat door de afwezigheid van de geschorste vedette de Spelen van Rio miste. Bakker is een kleintje, maar zijn gebruik was fors, meldt de FINA. Hij werd betrapt op norandrosteron, noretiocholanolon, boldenon, tamoxifen, nandrolon en stanozolol.