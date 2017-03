Wat zijn de dilemma's rond het opstellen van een onervaren tiener?

John van 't Schip was samen met Marco van Basten bondscoach van het Nederlands elftal toen de achttienjarige Ryan Babel op 26 maart 2005 in de uitwedstrijd tegen Roemenië zijn entree maakte.

'Marco en ik hebben er een hoop jonge jongens bij gehaald, want er nam een generatie afscheid. Dan wil je spelers zien, karakters leren kennen. Leeftijd speelt zeker een rol, de ene 18-jarige is anders dan de andere.



'We zijn op genoeg gefronste wenkbrauwen gestuit. Toen wij Babel selecteerden, stonden we er goed voor in de kwalificatie, we kwamen snel op 0-1, er stond veel ervaring op het veld. Babel mocht invallen, ging goed mee in het ritme, scoorde zelfs de 0-2; dan pakt alles goed uit.



'Het is wel eens minder afgelopen, we lieten Ron Vlaar, toen ook nog een tiener, tegen de Italiaanse topspits Luca Toni spelen. Ron had het zwaar en heeft er geweldig veel van geleerd. Het was een vriendschappelijk duel, in de kwalificatiereeks liep het verder prima. Veel schade gaf dat niet.