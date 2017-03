Wat kunnen we dit seizoen verwachten van Max Verstappen?

Het is niet de grootste hobby van Verstappen, testen. Eindeloos rondjes rijden, met als doel zo veel mogelijk informatie te verzamelen voor zijn technici en monteurs. Nee, laat hem maar racen. Veel spannender en vooral veel leuker. Tegelijk weet de 19-jarige coureur dat testen cruciaal is om een zo snel mogelijke auto bij de start van het seizoen te hebben.



Dus reed hij vanochtend op het circuit van Barcelona voor de vierde en laatste keer tijdens de testperiode de garage van zijn team uit in zijn RB13. Er zat een breed rek vol sensoren op de neus van zijn auto, net als anderhalve week geleden bij zijn eerste meters, bedoeld om de luchtstromen rond zijn voertuig in kaart te brengen. Het onderstreepte dat Verstappens team nog druk bezig was met het perfectioneren van de auto.



Want crescendo liep het de afgelopen weken niet bij het Oostenrijkse topteam. Zowel Verstappen als zijn teamgenoot Daniel Ricciardo kregen tijdens de testdagen te maken met motorproblemen. Op geen enkele testdag was Red Bull het team met de meeste kilometers of de snelste tijd van de dag.



Niet dat die tijden of kilometers veel zeiden. Alle teams draaiden de afgelopen weken hun eigen testprogramma's. En een snelle tijd stond snel op het bord, bijvoorbeeld door weinig kilo's aan benzine mee te nemen tijdens een rondje. Maar wie de Red Bull-coureurs tijdens de korte perspraatjes van vijf minuten na een testdag observeerde, zag dat het enthousiasme over de nieuwe auto niet ervan afspatte.



Zonder zijn kenmerkende glimlach zei Ricciardo donderdag dat de snelheid in zijn Red Bull heus wel ergens zat. Die snelheid was alleen nog niet gevonden. Verstappen voorspelde eerder deze week al dat Mercedes in ieder geval de eerste races sneller dan Red Bull zou zijn.