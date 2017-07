Wat is de zin van een hopeloze vluchtpoging?

Daar zijn meerdere redenen voor, legt Michel Cornelisse uit, ploegleider bij Roompot - Nederlandse Loterij. In vrijwel elke koers zitten zijn renners mee in de vroege vlucht. Cornelisse: 'Kleine ploegen als Roompot, zonder sprinter om het af te maken in een lange vlakke etappe, moeten wel mee in die ontsnapping. Anders zijn we sowieso kansloos. En stel dat het één op de twintig keer lukt? Die kans moeten we grijpen.' Is dat niet opportunistisch? Cornelissen: 'Jazeker, dat is ook wielrennen. Maar het is niet de enige reden. Het is ook een tactisch wapen.'



Stel, ploegen zonder sprinters gaan de hele dag door in de aanval. Dan moeten de ploegen mét sprinters als Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) en Marcel Kittel (Quick Step) elke keer werk opknappen om de avonturiers terug te pakken. Corne- lisse: 'Zo brand je de sprintersploegen langzaam op. Dan bestaat de kans dat de sprinttrein van een favoriet niet meer compleet is. Of op zijn minst ontregeld. Zo groeien de kansen voor kleine ploegen.'



Uiteraard is de sponsor blij met de reclame als de ploegnaam veelvuldig door de camera wordt gevangen. 'Daar moeten we niet te moeilijk over doen. Maar dat de belangrijkste reden noemen is te cynisch', zegt Cornelisse. 'We willen het wielrennen ook aantrekkelijk maken. Dat zeggen we ook tegen elkaar in de bus 's ochtends: laten we lekker aanvallen. Je rijdt uiteindelijk voor het publiek.'