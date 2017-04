Wat is de Brabantse Pijl voor een koers?

Waarin verschillen de heuvelklassiekers van de Vlaamse voorjaarskoersen van elkaar?

In de Vlaamse wedstrijden zijn de hellingen kort en de finales vlak. De heuvelklassiekers staan daarentegen bekend om hun steile beklimmingen, soms wel oplopend tot 20 procent. Neem de Waalse Pijl. Sinds 1983 is de finale van die wedstrijd bovenop de Muur van Hoei, een anderhalve kilometer lange beklimming met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,8 procent.



In Luik-Bastenaken-Luik is La Redoute (twee kilometer lang, maximaal stijgingspercentage 21 procent) vaak de scherprechter. Waar er in Vlaanderen volop wordt aangevallen, is het in Wallonië en Limburg meestal een kwestie van wachten en rekenen om in de finale die ene beslissende demarrage uit te plaatsen.