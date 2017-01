Wanhoopsaanval Carlsen op Tata-toernooi mislukt

Baseline

Nu Carlsen is afgehaakt, zijn nog twee serieuze kanshebbers op de eindzege overgebleven. Aan de vooravond van hun onderlinge gevecht op zaterdag heeft de Amerikaan Wesley So een half punt voorsprong op de Chinees Yi Wei. Om de koploper te verslaan zal Wei iets bijzonders moeten presteren, want So is al 54 partijen ongeslagen.



De 23-jarige So lijkt als schaker op een tennisser die vanaf de baseline nauwelijks fouten maakt, zelden het initiatief neemt en geduldig wacht op de fouten van zijn tegenstander. Als die zich aanpast en ook weigert risico's te nemen, gaat So glimlachend akkoord met remise. Niet iedereen is een fan van deze praktische stijl, maar de Amerikaan heeft er groot succes mee.



De zes jaar jongere Wei is een veel agressievere speler. De Chinese kampioen heeft een paar schitterende aanvalspartijen op zijn naam staan die een rondgang door de wereld hebben gemaakt. In zijn vaderland wordt hij gezien als de man die in de nabije toekomst Carlsen moet opvolgen als wereldkampioen. Een eindzege in Wijk aan Zee zou een grote stap in de goede richting zijn.