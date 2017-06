Waarom zou je een schuddende zielzoeker duizenden euro's betalen?

Ik doe niet aan damage control, zei Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, woensdag in de Volkskrant. Het gesprek ging over de misbruikzaken bij de club. Binnen een maand hadden zich vijf oud-voetballers gemeld die in de jeugdopleiding van PSV seksueel zouden zijn misbruikt.



De boodschap van Gerbrands was duidelijk en belangrijk. Er wordt niks onder de tafel geveegd. PSV was en is verantwoordelijk en alle mogelijke financiële en juridische consequenties worden aanvaard. Op de vraag of excuses aanbieden niet zal worden gezien als een schuldbekentenis, zei Gerbrands tegen de verslaggevers Maud Effting en Willem Feenstra: 'Dat is dan maar zo.