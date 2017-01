Waarom zijn Nederlanders zo goed in darts?

Darten is populair

Michael is niet onze eerste wereldkampioen, maar ik denk dat hij vooral de jeugd aanspreekt Niels de Ruiter, directeur van de dartsbond

Wat ook helpt: darten is populair. De bond telt 32 duizend leden, maar De Ruiter schat dat het aantal niet geregistreerde beoefenaren hier minstens een viervoud is. 'Dan heb je het ook over studenten die op hun kamer een bord ophangen.'



De NDB was ooit veel groter, in 2007 stonden er nog 45 duizend darters geregistreerd, maar dat aantal nam onder invloed van de crisis af. Belangrijker nog waren de tanende successen van en de belangstelling voor de man die in zijn eentje verantwoordelijk was de eerste hype, voormalig postbode Raymond van Barneveld - intussen, op zijn 49-ste, weer terug aan de top. Zijn titels in de tweede helft van de jaren negentig en de bijbehorende aandacht op tv leidden destijds tot meer dan een verdubbeling van het ledental van de NDB. De Ruiter rekent na de titel van Van Gerwen op nieuwe aanmeldingen. 'Michael is niet onze eerste wereldkampioen, maar ik denk dat hij vooral de jeugd aanspreekt. Hij is stoer, fanatiek, nog jong en gooit ongelooflijk snel.'