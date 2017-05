Waarom telt Italië zoveel dopingspecialisten?

'Zijn er echt mensen die denken dat winnen met vals spel gelukkig maakt? Is het de moeite waard? Misschien moeten we het, naast de fysieke effecten van doping, ook eens hebben over de belangrijkere wonden op de ziel. Want welke boodschap geven we nu aan de volgende generaties? Het lijkt alsof mensen giftig afval in hun tuin begraven en daarmee hopen dat het probleem is opgelost.'