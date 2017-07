Waarom scheert een renner eigenlijk zijn benen?

Het verhaal gaat dat Fabian Cancellara vlak voor de start van een belangrijke wedstrijd nog even een flesje parfum leeg spoot. 'Niet alleen in zijn nek, maar over zijn ganse lichaam. Van Hugo Boss, dat dure spul', weet de 63-jarige Geert van Diepen, al bijna 30 jaar verzorger in het peloton.



Van Diepen was werkzaam voor CSC toen de Spanjaard Carlos Sastre in 2008 de Tour won. Nu is hij in dienst bij het Nederlandse Roompot-Oranje Peloton. Hij heeft veel ijdele renners voorbij zien komen in zijn carrière.