Waarom niemand Dumoulin van doping verdenkt

'Zijn prestaties zijn tot dusver altijd menselijk gebleken'

artikelIs het zijn uitstraling? Zijn frisse kop? Het is zijn open blik. Het is de gunfactor. Het is misschien ook wel zijn team, Sunweb. Er vallen verschillende antwoorden in de wielerkaravaan op te tekenen op de vraag waarom enige vorm van twijfel over de prestaties van Tom Dumoulin in de Giro d'Italia de afgelopen week nagenoeg is uitgebleven.