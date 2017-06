Waarom gaat een gepensioneerde bokser van 40 het opnemen tegen een kooivechter van 28?

Miljardengevecht?

McGregor pest en schoffeert zijn tegenstanders om ze klein te krijgen

Financiële details over het gevecht tussen Mayweather en McGregor zijn niet bekend gemaakt, maar zakenblad Forbes kwam donderdag met de schatting dat het gevecht de potentie heeft om meer dan een miljard dollar in het laatje te brengen.



McGregor is wereldkampioen in het mixed martial arts (mma). De sport, een combinatie van boksen, judo, worstelen, karate en kickboksen, wint snel aan populariteit met name in de jongerendoelgroep. McGregor was de eerste vechter die twee wereldtitels verzamelde in twee verschillende gewichtklassen. Hij is de bekendste kooivechter van de UFC, de belangrijkste promotor. Zijn populariteit dankt hij voor een belangrijk deel aan zijn optreden buiten de ring. McGregor pest en schoffeert zijn tegenstanders om ze klein te krijgen.