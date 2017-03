Waarom de toppers ontbreken bij start van het roeiseizoen

Afgelopen weekeinde was er geen enkele zware bondsroeier te vinden op de Amstel bij de Head of the River, het grootste roeievenement van Nederland. Een week geleden schitterden de roeiers ook al door afwezigheid bij de Heineken Roeivierkamp, de officieuze start van het roeiseizoen. Roeiers repareren studieachterstanden, lopen coschappen of doen simpelweg even iets anders. Van sommigen is onduidelijk of ze ooit nog terugkeren in een boot.



Ze bezitten ondertussen wel de topsportstatus die recht geeft op het stipendium van sportkoepel NOC*NSF voor levensonderhoud.