Waarom de Amstel Gold Race spannender moest worden: 'Maar of dit het ei van Columbus is?'

Weinig oog voor traditie

Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race. In elk geval kun je ons niet meer verwijten dat alles om de Cauberg draait Leo van Vliet, koersbaas Amstel Gold Race

Sleutelen aan het parcours hoort bij het dirigeren van een koers. Vooral Flanders Classics deinst niet terug voor rigoureuze ingrepen. Zo verplaatste de directie in 2012 de aankomst van de Ronde van Vlaanderen van Meerbeke naar Oudenaarde en dit jaar het vertrek van Brugge naar Antwerpen. De Muur van Geraardsbergen verdween en keerde terug. Het kwam de organisatie op hoon en spot te staan: alleen maar oog voor winstbejag, weinig oog voor traditie. Het spektakel is er niet minder op geworden.



Overweegt Van Vliet ook wel eens een verregaander wijziging? Een terugkeer naar de Maasboulevard in Maastricht bijvoorbeeld? De eindstreep iets voorbij de steile Keutenberg of in de straten van Vaals, na een lange klim op de Camerig en een woeste afdaling? De koersdirecteur ziet er geen heil in. 'In Maastricht komt het vrijwel zeker tot een massasprint. Op de Keutenberg is geen plek voor het publiek. En Vaals, tja. Je kunt eigenlijk niet om de omgeving van Valkenburg heen. De sfeer daar, de traditie, daar moet je niet aan tornen.'



De Amstel Gold Race bezit genoeg ingrediënten voor een fraaie koers. De wedstrijd is ontegenzeggelijk zwaar, met een lange reeks van pittige klimmetjes als de Gulpenerberg, de Kruisberg en vooral de steile Eyserbosweg en de Keutenberg. Er waren wel degelijk sportief gedenkwaardige afleveringen. Eddy Merckx die in 1973 in beestenweer de thuisrijders Joop Zoetemelk en Hennie Kuiper zijn hielen liet zien. Jan Raas die vijf keer als eerste over de finish kwam. Gerrie Knetemann die in 1985 zowel zegevierend als snikkend naast Mart Smeets stond, twee jaar na een gruwelijke botsing met een stilstaande auto.