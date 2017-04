Waarom als terrorist een bus voetballers aanvallen, vroeg Dortmund-supporter Tanja zich af

'Ik vind de sfeer wel anders, jij?' 'Mwah.' 'Maar het is goed dat we gaan.' 'Als het straks begonnen is, is het weer zoals altijd.' Voetbal was van ondergeschikt belang, aldus Dortmund-coach Thomas Tuchel. De spelers waren aangeslagen, de dag na de aanslag op de spelersbus. De wedstrijd tegen Monaco ging verloren: 2-3.

Ze snijden een stukje af door het plantsoen, de narcissen zo geel als de veters van hun sneakers, trapje af. Daar staan ze op de Strobelallee, voor het stadion. Naast hen staat een blauwe tank, een pantservoertuig van de politie. Die stond er gisteren niet.



Ruim een etmaal na het ontploffen van drie bommen rondom de spelersbus van 'de Borussen', weten politie en justitie nog veel dingen niet. Ja, er is een 25-jarige Irakees uit Wuppertal gearresteerd, een islamist. Ook sprak de politie met een tweede islamist, een Duits staatsburger van 28 uit Fröndenberg, ook in de buurt.



Dat het motief van de aanslag ook islamistisch is, staat volgens het gerechtshof in Karlsruhe nog niet vast. Er bestaat twijfel over de brief die in drievoud werd gevonden in de buurt van de bus. In de brief eist IS de aanslag op. De schrijvers willen dat Duitsland stopt met zijn bemoeienis met de oorlog in Syrië en zijn legerbasis in het plaatsje Rammstein sluit. Dit soort concrete eisen zijn atypisch, net als het taalgebruik in de brieven. In de brief komen de termen 'Kalifaat' en 'Islamitische Staat' voor, die worden gewoonlijk niet gebruikt door IS-sympathisanten.