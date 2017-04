VVV moet kampioensfeest uitstellen na gelijkspel tegen Emmen

Versterking

Met nieuwe aanwas kunnen we denk ik concurreren met de onderste eredivisieclubs Maurice Steijn, trainer VVV Aanvoerder van VVV Danny Post (L) baalt na een gemiste kans in de wedstrijd tegen FC Emmen. © ANP

Omdat Jong Ajax niet in de eredivisie mag uitkomen, is promotie al zeker. Het betekent voor zowel Steijn als VVV een rentree in de eredivisie. Na vier jaar is de club terug. De grote vraag: voor hoe lang? In de huidige spelersgroep hebben slechts twee spelers ervaring op het hoogste niveau. 'We hebben in elke linie versterking nodig', beaamt de coach. 'Een aantal jongens in de groep is er klaar voor, dus met nieuwe aanwas kunnen we denk ik concurreren met de onderste eredivisieclubs.'



Technisch manager Stan Valckx gaat een drukke zomer tegemoet. Door het geringe budget moet hij creatief zijn. 'We scouten geregeld bij het tweede elftal van het nabije Borussia Mönchengladbach. Die salarissen zijn voor ons al moeilijk te betalen.' De Venlonaren boekten in het verleden zowel financieel als sportief succes met transfers van Ahmed Musa en Keisuke Honda. 'Maar we kunnen het ons nu niet veroorloven om dergelijke salarissen voor niet-Europese spelers te betalen.'